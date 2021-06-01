شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة المصرية فى سطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

■ بدأ البث الإذاعى فى مصر فى عشرينيات القرن العشرين، وكان عبارة عن إذاعات أهلية، وبدأ بث الإذاعة الحكومية المصرية فى 31 مايو 1934 بالاتفاق مع شركة ماركونى، وقد مُصِّرَت فى عام 1947، وألغى العقد مع شركة ماركونى. وكان عدد محطات الإذاعة المصرية فى بدايتها أربع محطات حتى وصلت الآن إلى عشر محطات.

■ بدأت الإذاعة بجملة شهيرة قالها أحمد سالم، وكانت من أولى الكلمات التى انطلقت عبر الإذاعة المصرية فى افتتاحها عام 1934، وهى عبارة جميلة تتألق بها إذاعة البرنامج العام، خاصة عندما يقولها المذيعون والمذيعات قبل بداية البرامج وفى الفواصل بكل حماس وبكل انتماء ومن أعماق قلوبهم يهتفون: «هنا القاهرة».

■ ومن أبرز مذيعى الإذاعة: أحمد سالم، وهو ابن محافظة الشرقية، هو أول مذيع مصرى بالإذاعة المصرية سنة 1936، وقد رأس إذاعة صوت العرب فى عهد عبدالناصر.

■ ومن رؤساء الإذاعات الذين تولوا على مدار إنشاء الإذاعة: سعيد باشا لطفى الذى تولى الإذاعة فى بداية انطلاقها فى 31 مايو 1934، ثم محمد بك قاسم، محمد حسنى بك نجيب، محمد كامل الرحمانى، محمد أمين حماد، عبدالحميد فهمى الحديدى، محمد أمين حماد، عبدالرحيم سرور، محمد محمود شعبان، صفية زكى المهندس، فهمى عمر، أمين بسيونى، حلمى مصطفى البلك وفاروق شوشة، حمدى الكنيسى، عمر بطيشة، إيناس جوهر، انتصار شلبى إسماعيل الششتاوى، عادل مصطفى، عبدالرحمن رشاد، ونجوان قدرى، نادية مبروك، محمد نوار الذى يتولى رئاسة الإذاعة حاليا.