شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 974 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية الحجيرات في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قوص في إطار مبادرة «حياة كريمة»، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 974 مواطن في ٨ تخصصات طبية بواقع «212 أمراض باطنه، 200 أمراض جلدية وتناسلية، 172 طب أطفال، 168 عظام، 105 أسنان، 43 جراحة، 40 نساء، 35 تنظيم أسرة» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 44 حالة وإجراء الأشعة لـ ٢١ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 90 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.