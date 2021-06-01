شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتحرك مصرى سريع لتحقيق الاستقرار فى الأرضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمصر على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل ذلك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وطلبت حركة حماس في قطاع غزة من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العاميين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.

التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أمس الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة.. ويطالب بتحرك مصرى سريع لتحقيق الاستقرار بالمناطق الفلسطينية.. ويدعو الفصائل ووزراء من السلطة للتباحث فى القاهرة الأسبوع المقبل حول إعمار القطاع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الجهات المعنية بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تأتى توجيهات رئيس الجمهورية بناء على على زيارة وفد امنى رفيع المستوى برئاسة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وبدعوة من الرئيس الفلسطيني، يصل وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لترتيب البيت الفلسطينى الداخلى والدعوة لعقد اجتماع للفصائل في مصر الأسبوع القادم.

"الصحة العالمية" توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصينى

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم، الثلاثاء، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني ضد فيروس كورونا، بحسب قناة الشرق للأخبار.

كانت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، قالت إننا بصدد استقبال المادة الخام الخاصة بصناعة لقاح سينوفاك، حيث اجتمعت وزيرة الصحة مع فريق العمل الخاصة بصناعة اللقاح وبدأنا فى خطة العمل الفورية، وسيتم تحليل المادة الخام التى وصلت لنا من الصين ويستغرق تحليل المادة 20 يوما.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه بعد الانتهاء من تحليل المادة الخام نبدأ مرحلة التصنيع، حيث إن المنتج النهائى سيخضع لعملية التقييم من هيئة الدواء المصرية إذانا بالنزول للسوق المصرى واستخدامه من قبل المواطن المصرى، وهذا سيستغرق 3 أشهر حتى يتم الانتهاء من تصنيع اللقاح ونزوله إلى السوق.

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لغزة لليوم الـ17

واصلت السلطات المصرية، اليوم، الثلاثاء، فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على موافقة السلطات المصرية على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم 17، مع عبور العالقين من الجانبين، وذلك تيسيرا على الأخوة الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الادارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج، لافتة إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد 16 مايو الماضي استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

الفريق محمد فريد يشهد فعاليات ختام التدريب "المصرى السودانى" المشترك حماة النيل

شهــد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل" الذى استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية ، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد الأهداف المعادية.

كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارة على أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح .

التعليم: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة قبل الامتحان التجريبى لشهر يونيو

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع الأعضاء المكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للوقوف على الوضع النهائى لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل) ولتحديد موعد استلام بطاقات أرقام الجلوس التى من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبى المقرر خلال شهر يونيه لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائى للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/6/2021.

وأشار حجازى إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، ان آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحى "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6/6/2021

اليوم بدء تطبيق قرار عودة العمل بالمواعيد الصيفية للمحال والمولات

يبدأ اليوم الثلاثاء العمل بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيرى التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفى حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا فى جميع الأماكن العامة، ولاسيما التى تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التى من بينها منع تقديم "الأرجيلة".