شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جديدة لسلالات كورونا المنتشرة حول العالم.."إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطط لإعادة تسمية متغيرات فيروس كورونا بأحرف أبجدية يونانية فى محاولة لفقدان "وصمة" العناوين الجغرافية، حيث من المقرر تسمية السلالة الهندية باسم "كوفيد دلتا"، بينما ستعرف سلالة كينت فى المملكة المتحدة باسم "كوفيد ألفا"، وسيصبح البديل الجنوب أفريقى "كوفيد بيتا"، بينما سيعرف البديل البرازيلى باسم "كوفيد جاما".

المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، قالت إن التغيير يهدف إلى المساعدة فى المناقشة العامة، وأوضحت أنه لا ينبغى وصم أى بلد للكشف عن المتغيرات والإبلاغ عنها، الملصقات بسيطة وسهلة النطق والتذكر وتستند إلى الأبجدية اليونانية، وهو نظام تم اختياره بعد استشارة واسعة ومراجعة للعديد من الأنظمة المحتملة، لكن لن يحلوا محل الأسماء العلمية الحالية.



