شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: مصر دولة محورية وبذلت جهود كبيرة لتوحيد الصف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن تلك الجهود تعكس عمق العلاقة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن.

وقال "دياب" في تصريحات لقناة" اكسترا نيوز"، إن مصر ليست وسيطا وإنما شريكا كاملا، حيث تجددت تلك الشراكة على مدار السنوات الماضية، خاصة خلال الظروف الصعبة التى تمر بها فلسطين، منوها بأن هناك تشاور وتعاون وشراكة في كل المجالات، ما يشكل ضمانة وشبكة أمان لمجمل التحرك والجهود المبذولة.

وشدد "دياب"، على أن الجانب الفلسطيني يعول كثيرا على الدور المصرى باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على مستوى الإقليم والعالم، مضيفا: "مصر تسعى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الترتيبات اللازمة لمنع تكرار العدوان .. فمصر صاحبة يد نظيفة في الكفاح الفلسطيني".