شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منتحات معرض وزارة التضامن "ديارنا" للأثاث والمحافظات المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معرض وزارة التضامن الاجتماعىُ "ديارنا للأثاث والمفروشات غدا الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى يوم 10 يونيو، الجارىً ويفتح أبوابه من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الأثاث بدمياط، كما يشارك فى المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد،شمال وجنوب سيناء ،الفيوم ،الغربية ،دمياط المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات، خاصة أن العارضين يمثلوا فئة كبيرة من التعاونيات الإنتاجية في مجال صناعة الأثاث، كما يمثلوا مدينة الأثاث التى افتتحها رئيس الجمهورية في نهاية عام 2019.

وأضافت الوزيرة أن المعرض يهدف إلى تقديم رسائل اجتماعية ايجابية موجهة للشباب في سن الزواج، بما يشمل ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة، مؤكدة أن الزواج ليس مجرد تأثيث منزل ولكن تأسيس أسرة تقوم على المودة والعلاقات الصحية والمبادئ الإيجابية.