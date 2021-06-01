شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 47 رحلة لنقل 4139 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غداً الأربعاء 47 رحله جويه بمعدل 36 رحله دوليه إلى كل من بغداد،لاجوس، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، إمستردام،فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي،أديس أبابا، واشنطن، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصرواسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4139 راكب.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ(التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارا من 23 مايو الماضى وذلك حرصا من الشركة عليتسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعياً خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.