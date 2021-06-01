شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بإخلاء أى وحدة سكنية تم تحويلها إلى مخزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، رؤساء الأحياء بالمرور الميدانى وضرورة تواجدهم على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها مشيرًا إلى أن الدور الأساسى للعمل هو خدمة المواطنين مع تنفيذ القانون دون تجاوز إو اخلال.

وشدد محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى عقده اون لاين، على رؤساء الأحياء بإخلاء الوحدات السكنية التى تم تحويلها إلى مخازن على الفور حرصًا على حياة وممتلكات المواطنين حيث تحتوى العديد منها على مواد تمثل خطورة.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية بتقديم أجوبة وافية لاستفسارات المواطنين حول الاشتراطات البنائية الجديدة والتى يتم العمل بها تجريبيًا بحى مصر الجديدة وسيتم تعميمها على كافة الأحياء بداية يوليو القادم ليستطيعوا استيفاء أوراق الحصول على التراخيص عند التقديم .