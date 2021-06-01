شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": انتظام صرف السلع المدعمة ضمن مقررات يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يونيو الجارى، حيث أشارت الوزارة إلى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كانت قد أعلنت أنه حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة فى حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتأثرها بزيادة سعر زيت الطعن الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائى، وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أى تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.