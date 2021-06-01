شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تنظم ندوة فى الفيوم بعنوان " حماية المياه من التلوث واجب وطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة التوجيه المائي بالفيوم التابعة لوزارة الرى، ندوة تحت عنوان " ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث واجب وطني"، وذلك فى إطار التوعية بترشيد استهلاك المياه.

وتناولت الندوة التأكيد على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه، وأهمية دور المرأة واستخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه.

كما أوصت الندوة بضرورة قيام السيدات بنشر التوعية المائية خاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت واﻷهالي والمنتفعين بالقرى لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها كماً ونوعاً.

وتكثف الحكومة جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها والاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، ومع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.