شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث ملف التعاون الخارجى مع دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع مياه النيل والدكتورة تهاني سليط رئيس الادارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، وذلك لمتابعة أنشطة التعاون الخارجي مع دول حوض النيل.

ويعد التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وجارى حاليا إنشاء 5 خزانات أودية لحصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والثروة الحيوانية بأوغندا وذلك فى إطار مشروعات التعاون الفنى مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية والتى يشرف عليها قطاع شئون مياه النيل.

يشار إلى أن الخزانات هى لياتوندى، راكاى، سوروتى، أويام، أباك، وتتضمن الأعمال بكل خزان إنشاء خزان أرضى سعة عشرة ألاف متر مكعب، وحوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة، وغرفة طلمبات الضخ و طلمبة تعمل بالطاقة الشمسية لضخ المياه من الخزان الأرضي للخزانات العلوية ، بالإضافة إلى 2 خزان علوى PVC سعة كل منهما عشرة أمتار مكعبة، وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار ، ووحدات توزيع المياه ، وثلاث أحواض لشرب الماشية ، ويحيط بالخزان سور بارتفاع 1.5 متر من الأسلاك الشائكة مزود ببوابة رئيسية لتنظيم دخول المعدات والأفراد.