شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: عودة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمطاعم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن عودة العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات، وذلك بدءًا من اليوم، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار «راشد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى استمرار منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، نظرًا لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في إطار خطة الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة التزام المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم بمواعيد الفتح والغلق وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت قرارًا بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم اعتبارًا من 17 إبريل الماضي والمتضمن أن مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفًا، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ومواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.