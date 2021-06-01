شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. جامعة طنطا ضمن أفضل جامعات العالم في العلوم الزراعية طبقًا لتصنيف شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن ظهور الجامعة لأول مرة في تصنيف شنغهاي لجامعات العالم لعام 2021، والذي يعد أهم تصنيف عالمي للجامعات، حيث ظهرت الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز غير المسبوق لجامعة طنطا يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة للباحثين وتشجيع النشر الدولي في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع، كما يعد مؤشراً حيوياً للجهود التي تبذلها الجامعة للنهوض بتصنيفها إقليمياً وعالميا، معرباً عن خالص سعادته بعلماء الجامعة وباحثيها في مجال الزراعة ومدى تميز أبحاثهم ونتاجهم العلمي المؤثر في المجتمع، مطالباً جميع الباحثين بالقطاعات العلمية المختلفة بأن يحذو حذوهم.

من جانبه، أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن تصنيف شنغهاي يعد أحد أهم التصنيفات على مستوى العالم ويعتمد بالأساس على خمس مؤشرات رئيسة هي عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه جرى نشر التصنيف العالمي للموضوعات الأكاديمية (GRAS) لأول مرة في عام 2017.

وأضاف أن قطاع الدراسات العليا يقوم باستمرار بدراسة مقومات التقدم في التصنيفات واتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز دور الجامعة البحثي منها تشجيع الباحثين على النشر الدولي في مجلات علمية عالمية وزيادة مكافآت النشر الدولي.