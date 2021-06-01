شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه معالجة سرابيوم تستقبل وفد باحثي جامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار التعاون مع مختلف الجامعات المصرية والمعاهد البحثية من أجل اثراء عملية البحث العلمى، حيث استقبلت محطة المعالجة بسرابيوم، وفد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى موسي رئيس قسم الهندسة البيئية بجامعة زويل، وبحضور الدكتور رفعت عبدالوهاب مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشؤون البحوث والتطوير ونخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين.

تأتى الزيارة في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبين كلية الزراعة بجامعة عين شمس، لإجراء بحث لزراعة لمحصول القطن بموقع محطة معالجة الصرف الصحي بسرابيوم، وهو محصول تصنيعي يروي بالتنقيط، وقياس جودته في طبقاً للكود المصري.

وتفقد الوفد الغابة الشجرية، ومكونات المحطة وأحواض المعالجة والمعامل المركزية، واستمع الوفد لشرح وافٍ عن كيفية معالجة مياه الصرف الصحي، ومراحلها العديدة منذ دخولها المحطة وحتى إعادة ضخها مرة أخرى بعد الانتهاء من عملية المعالجة الثنائية واستخدامها في الزراعات غير المثمرة، إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لاستغلال مساحات الأرض والاستفادة من كميات المياه الكبيرة المعالجة بشكل آمن.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت إلى أهمية استخدام المياه المعالجة في الزراعات غير المثمرة وذلك نظرا للتغيرات المناخية غير المرغوبة والزيادة المستمرة في تعداد السكان والانشطة الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية والتى تمثل تحديات كبيرة تمثل معوقات على طريق التنمية، ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في مصر كان لابد من البحث عن مصادر جديدة للمياه.