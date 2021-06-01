شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزارة الصحة تتفقد المستشفيات العامة والمركزية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة من وزارة الصحة، ومدير الرقابة الداخلية عددا من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الغربية.

وتفقدت اللجنة مستشفى المحلة العام، وحميات المحلة وصدر المحلة بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بتكثيف المرور على المستشفيات وتذليل العقبات وتوفير رعاية طبية للمواطنين، ومتابعة الحالات التي تم تحويلها لعزل منزلي، وللوقوف على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الطوارئ، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وتوفر أسرة العزل والعناية وتوفير المستلزمات والواقيات والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات وتواجد الطواقم الطبية والالتزام بعدم تواجد زيارة.