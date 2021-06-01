شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٦٣٩ ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة حتي الآن بلغ 639232 طنا و840 كيلو قمح .

أشار محافظ الشرقية إلى أن صوامع وشون محافظة الشرقية تفتح أبوابها يومياً لاستقبال القمح مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتى منتصف يونيو المقبل، بمساحة منزرعة بلغت 408 آلاف و898 فدانا، وبلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن 408898 فدانا.

وجه محافظ الشرقية الجهات المسوقة للقمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع المحافظ مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية موسم الحصاد.