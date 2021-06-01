شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الثلاثاء، مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى قاعات مكتبة مصر العامة بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية وأسامة المرسي مدير عام المكتبة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة التحلي بالدقة والنظام في العمل مع الالتزام بضوابط الامتحانات القانونية بالإضافة إلى التطبيق المثالي للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة كافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات بالمديرية لتذليل أي عقبات تواجه أعمال الامتحانات بجميع اللجان بالمحافظة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان.

وأوضح مدير تعليم مطروح أن الغش غير مقبول أخلاقيا ولا قانونيا، مطالبا بعدم تسهيل الغش وعدم التجاوز داخل اللجان لضمان انضباطها بما يضمن توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات مشددة لواضعي الامتحانات بمراعاة الظروف الاستثنائية خلال هذا العام في مواجهة كورونا أن تكون الامتحانات في كافة المواد الدراسية بسيطة وسهلة ومن الكتاب المدرسي وفي متناول الطلاب.

وشدد سلامة على الحضور بضرورة منع استخدام الملاحظين والمراقبين للهاتف الجوال نهائيا داخل اللجان الامتحانية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة للتنسيق مع غرفة عمليات المديرية ولجنة النظام والمراقبة حال حدوث أي عقبات لحلها فورا لضمان توافر الأجواء الامتحانية المناسبة.

وأوصى وكيل الوزارة، رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بضرورة نقل خبراتهم الوظيفية للملاحظين الجدد من شباب المعلمين؛ حتى يستفيدوا منها عمليا أثناء سير الامتحانات هذا العام وفي الأعوام المقبلة.