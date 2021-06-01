شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ المنشآت الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية لمتابعة أعمال المشروعات الجامعية الجارى العمل بها منها جامعة المنوفية الأهلية، وأعمال الموقع العام لمجمع الكليات النظرية وكلية التربية، وأعمال وترميمات المدن الجامعية ومبنى المدرجات بالتربية النوعية، بالإضافة إلى باقى أعمال الإنشاءات والإحلال والتجديد والتجهيزات بمختلف كليات الجامعة.

كما ناقش مبارك مقترح كلية الطب البيطرى لإنشاء مستشفى بيطرى ومزرعة تعليمية لتدريب الطلاب والتدريب العملى من المقررات الدراسية والتدريب الصيفى للطلاب بمزرعة الراهب للمساهمة فى تنمية قدرات الطلاب والرعاية الطبية للثروة الحيوانية، موجها مركز البحوث إعداد مقترح شامل للاستفادة من أراضى المزرعة لخدمة كليات الزراعة والطب البيطرى والصيدلة.