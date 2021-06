شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم اليوم والمقابلة بداية من الغد.. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة علمًا بأن هناك مقابلات يتم التقديم لها اليوم والذهاب مباشرة بداية من الغد وفقا لموعد المقابلة المحدد مسبقا لكل وظيفة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل شركة في الشروط والتفاصيل ورابط التقديم أدناه:

1 - مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر. بمحافظة الدقهلية ( مدينة سندوب) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 13 / 6 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف عدد 25 فتاه (منسقة ميدانية) بمقر الفرع بمدينة سندوب .

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في :

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل : مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الدقهلية – فرع سندوب

خلف مستشفى التأمين الصحي – برج النبوي المطل على البرح بجوار شركة الادوية فوق الحضانة

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل : اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الدقهلية – فرع سندوب

خلف مستشفى التأمين الصحي – برج النبوي المطل على البرح بجوار شركة الادوية فوق الحضانة يوم 13 / 6 / 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا بمقر الشركة.

2 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر تطلب الوظائف التالية في محافظة_الدقهلية يوم الاربعاء الموافق 02 يونيو 2021 م

لفروع: (السنبلاوين- اجا- المنصورة- بلقاس- دكرنس- سمنود)

عنوان_المقابلات :

الدقهلية: المنصورة- المشاية السفلية- ش صابر الاشقر امام ملاهي بيبو لاند- شركة امان بجوار قنديل مصر.

المواعيد من ١٠ ص ل 3 م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (السنبلاوين- اجا- سمنود- بلقاس- دكرنس)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (السنبلاوين- اجا- سمنود- بلقاس- دكرنس )

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (السنبلاوين )

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

•برجاء إحضار صورة المؤهل الدراسي والبطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

01069097007

MR. Mohamed Ali

3 - مجموعة كافيهات سلنترو تعلن عن يوم توظيف الاربعاء 2 يونيو 2021 على الوظائف التالية:

1- عضو فريق

2- باريستا / باريستا متقدم

مكان العمل: القاهرة والجيزة

الشروط المشتركة:

- متوسط أو عالى

- اساسيات الانجليزي

- حد اقصى 28 سنة

الحقوق والمميزات:

- المرتب عضو فريق 2500

باريستا من 3500 إلى 4500 حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تامينات ( اجتماعى- طبى )

- تدريبات وترقيات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان التالي:

العنوان/ 6ب- ش262- المعادى الجديدة- القاهرة- الدور الارضى شقة 1.. شركة سيلنترو

الميعاد: الاربعاء 2 يونيو 2021 من الساعة 11 ص إلى 2 عصرا.

استفسار

رقم التوظيف/ 01278355140

رقم الواتس اب/ 01278355140

4 - شركة الفرجاني ماركت

نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها شركة الفرجاني في الفترة الحالية فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابة في الوظائف الاتية:

1- مدير فرع.

2- مدير أقسام ( خبرة سابقة بنفس المجال)

3- مشرفين أقسام ( خبرة سابقة بنفس المجال )

4- كاشير

5- منسق ممرات .

6 - منسق تجميل .

7 - منسق منزلية .

8- منسق مخزن

9- مشرف بقالة

10- بائع بقالة

11- مشرف لحوم

12- بائع لحوم (برازيلي)

13- بائع عطارة

14- موظف FMC

15- متلقي طلبات/ محضر طلبات

16- سائق بفسبة خاصة

17- موظف أمن

18- مراقب كاميرات

19- موظف خدمات .

20- خلف كاشير

21- فني تبريد وتكييف

مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب مباشرا دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

الميعاد :-

- يوم الخميس 3 يونيو على العنوان التالي:

9شارع عين شمس خلف عمر افندى - سوبر ماركت الفرجاني بالقرب من محطه مترو حلميه الزيتون

التوقيت :- من الساعة 11 ص الى 4 عصرا

للاستفسار:-

01211133942/ 01066860616/ 01208366630 / 01033334749

واتس اب 01222777251

5 - شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة تطلب الوظائف التالية في محافظة_كفرالشيخ يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 م

لفروع: ( دسوق- فوه- سيدي_سالم- سيدي_غازي- كفر_الشيخ )

عنوان_المقابلات :

كفر_الشيخ: ش مستشفي الزهراء- عمارة المعصراوي الدور الثاني شركة امان .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .

* متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط- خريجين فقط.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (كل الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (دسوق- سيدي_غازي)

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 10سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

4) مراجع_داخلي: (كفر_الشيخ)

- خريج كلية تجارة فقط تقدير لا يقل عن جيد

- يفضل من لديه خبرة بالمراجعة الداخلية والخارجية

- يفضل من لديه خبرة بالتمويل متناهي الصغر

* برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة من المؤهل الدراسي والبطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب:

MR. Islam Magdy- 01091032558

6 - مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر. بمحافظة الغربية ( مدينة كفر الزيات ) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 15 / 6 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف عدد 25 فتاه (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بمدينة كفر الزيات .

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في :

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل : مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الغربية – فرع كفر الزيات

شارع ابو عوف – بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور ابراهيم الديب.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل : اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – الغربية – فرع كفر الزيات

شارع ابو عوف – بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور ابراهيم الديب. يوم 15 / 6 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا – بمقر الشركة.

7 - شركة SOC العاملة في مجال البرمجة تطلب مبرمجين لعدة أنظمة ومصممين ومحلل بيانات وجودة :



A Saudi-Jordanian programming company in Haram Plateau is seeking the following jobs

1- Senior Laravel Front-End & Back-End Developer

2- Senior IOS Developer

4- Senior Android Developer

3- System Analysis & Quality Assurance

5- UI\UX Designer ( Web + Applications)

1- Senior Laravel Front-End & Back-End Developer

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Deep understanding of the basic web languages: HTML، CSS, and JavaScript.

- Solid experience working with the PHP، the latest Laravel version, SOLID Principle and other types of web frameworks

- Proven expertise in managing API services (REST and SOAP)، OOP (Object-oriented Programming), and MVC.

- Demonstrable experience in unit testing using test platforms like PHPSpec، PHPUnit, and Behat

- Good working knowledge in design and query optimization of databases (MySQL، MS SQL, and PostgreSQL) and NoSQL (MongoDB and DynamoDB).

- Familiarity with server tools (Apache، Nginx, PHP-FPM) and cloud servers (Azure, AWS, Linode, Digital Ocean, Rackspace, etc.)

- Integrate back-end data services and improve current API data services

- Excellent communication and problem-solving skills

2- Senior IOS Developer

- Have published at least one original IOS app

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Designing and building mobile applications for Apple’s iOS platform

- Collaborating with the design team to define app features.

- Ensuring quality and performance of the application to specifications.

- Identifying potential problems and resolving application bottlenecks.

- Fixing application bugs before the final release.

- Publishing application on App Store.

- Knowledge of iOS back-end services.

- Knowledge of Apple’s design principles and application interface guidelines.

- Proficient in code versioning tools including Mercurial، Git, and SVN.

- Extensive experience with iOS Frameworks such as Core Data and Core Animation.

- Maintaining the code and atomization of the application.

- Designing and implementing application updates.

- Familiarity with push notifications، APIs, and cloud messaging.

- Proficient in Objective-C، Swift, and Cocoa Touch.

- Experience with continuous integration.

3- Senior Android Developer

- Have published at least one original Android app

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Design and build advanced applications for the Android platform

- Collaborate with cross-functional teams to define، design, and ship new features

- Work with outside data sources and APIs

- Unit-test code for robustness، including edge cases, usability, and general reliability

- Work on bug fixing and improving application performance

- Continuously discover، evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency

- Proven software development experience and Android skills development

- Experience with third-party libraries and APIs

- Strong knowledge of Android SDK، different versions of Android, and how to deal with different screen sizes

- Experience working with remote data via REST and JSON

- Solid understanding of the full mobile development life cycle.

- Familiarity with cloud message APIs and push notifications

4- System Analysis & Quality Assurance

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Design and implement testing plans for products

- Identify procedures and scenarios for the quality control of products and services

- Process product reviews and inform the development team of defects and errors

- Communicate quantitative and qualitative findings from test results to the development team

- Monitor efforts to resolve product issues and track progress

- Ensure that the final product satisfies the product requirements and meet end-user expectations

- Spot areas for improvement to enhance the product's efficiency

- Research the current market for similar products and compare results

- High regard for safety standards and quality control

- Able to sit or stand for long hours at a time

5- UI\UX Designer ( Web + Applications)

- BS/MS degree in Computer Science، Engineering or a related subject

- Gather and evaluate user requirements in collaboration with product managers and engineers

- Illustrate design ideas using storyboards، process flows and sitemaps

- Design graphic user interface elements، like menus, tabs and widgets

- Build page navigation buttons and search fields

- Develop UI mockups and prototypes that clearly illustrate how sites function and look like

- Create original graphic designs (e.g. images، sketches and tables)

- Prepare and present rough drafts to internal teams and key stakeholders

- Identify and troubleshoot UX problems (e.g. responsiveness)

- Conduct layout adjustments based on user feedback

- Adhere to style standards on fonts، colors and images

- Proven work experience as a UI/UX Designer or similar role

- Portfolio of design projects

- Knowledge of wireframe tools (e.g. Wireframe.cc and InVision)

- Up-to-date knowledge of design software like Adobe Illustrator and Photoshop

- Team spirit; strong communication skills to collaborate with various stakeholders

- Good time-management skills

- BSc in Design، Computer Science or relevant field

Please send your CV and your Latest 10 projects that you are done it to this email: [email protected]

And please note that write the job title on email subject

8 - شركة أوبو العالمية للهواتف الذكية - مصر تطلب للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي من الخريجين والخبرات:

OPPO Egypt is Hiring "A social media moderator"

FRESH GRADUATES ARE WELCOMED

Requirements:

- Good knowledge of graphics programs, photoshop, and Illustrator premiere.

- Good knowledge of using professional camera (Pictures and videos)

- Multitasking – Handle multiple conversations from different channels at once

- Friendly, professional, and positive attitude.

- Proficient communication, analytic/decision making, and human relation skills.

- Content creator.

- Good knowledge of google analytics.

- Handling complaints on-page.

Send your updated CV to "[email protected]"

& Mention (social media moderator) in the mail subject.

9 - شركة اكسيد عن فتح باب التقديم على الوظائف التالية:

- فني ازالة اعطال و تركيبات

(تصليح اعطال الخطوط و تنفيذ تركيبات السنترالات بالمحافاظات)

------

مكان العمل: القاهرة الكبرى و المحافظات

شروط_المتقدمين:

- مؤهل متوسط.

- السن 30 حد اقصي.

- الالمام بمبادئ الشبكات السلكية و اللاسلكية

اجادة التعامل مع الاجهزة اللوحية

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

- ذكور فقط

المميزات:

- المرتب يتم توضيحه في المقابلة التلفونية

- 9 ساعات عمل

- يومين اجازة

- تامين اجتماعي و تامين طبي

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا

وسوف يتم الاتصال بك:

10 - سيتي مارت ماركت CityMart - coffee & Mini Market يطلب للتعين:

- مساعد كاشير

المسئولية عن نظافة الفرع ورص المعروضات بالطريقة الصحيحة ومساعدة الكاشير والباريستا

مكان العمل: مصر الجديدة - المقطم – الحسين

-------

الشروط:

- مؤهل متوسط

- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق

- المرتب 2200

- 8 ساعات عمل

- يتم تعليمه شغل الكاشير وفى حالة اثبات جدارته يتم ترقيت + اوفر تايم

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

11 - مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر. بمحافظة دمياط (مدينة دمياط ) تعلن عن يوم توظيفي بمقر الشركة وذلك يوم 22 / 6 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف عدد 25 فتاه (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بمدينة دمياط .

1- منسقة ميدانية

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في :

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- متغير.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- اجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل : مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

شارع الكوبري العلوي أمام نزلة الكوبري – برج الهدى.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين:

لينك الاستمارة للتسجيل : اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي:

مؤسسة التضامن للتمويل الاصغر – دمياط – فرع دمياط

السنانية - طلعت الكوبري العلوي امام صيدلية أم المؤمنين. يوم 22 / 6 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عضرا بمقر الشركة.

=============