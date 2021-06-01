شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تصدر العدد التاسع والعشرين من مجلة «مصر معاك» مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العدد التاسع والعشرين من مجلة «مصر معاك»، نستعرض فيها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وتطبيق «اتكلم عربي» في مرحلته الأولى.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية، إذ تحمل صفحاتها مشروعات توسعة قناة السويس ومجمع الوثائق المؤمنة الذي تم إطلاقه مؤخرا.

تقرأون في هذا العدد أيضًا كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وما تم من جهود وتعاون مع نهضة مصر وحوار الخبراء حول التطبيق.

كما نعرض جانبا من آراء المتخصصين وقادة الرأي حول المبادرة.

في العدد نقدم نماذج بارزة لعدد من المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في مجالهم، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3i5eqP2