شكرا لقرائتكم خبر عن من هم المثقفون الذين لهم حق التصويت على جوائز الدولة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقوم أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الاعلى للثقافة بالتصويت على جوائز الدولة، وذللك في جوائز الدولة للاداب والعلوم الاجتماعية والفنون. وتتميزعضوية اللجنة بأنها "دائمة" منذ الالتحاق بالمجلس وحتى الوفاة. وترصد "المصري اليوم" أسماء أعضاء اللجنة، بمناسبة التصويت اليوم على جوائز الدولة. أحمد عبد المعطى حجازى الدكتور أحمد مرسى الدكتور إسماعيل سراج الدين السفير عبد الرؤوف الريدى المستشارة تهانى الجبالى الدكتور جابر عصفور المخرج داوود عبد السيد الدكتور راجح داود الدكتور سيد التونى الدكتور صلاح فضل الدكتور على الدين هلال الأستاذ فاروق جويدة الدكتور فوزى فهمى الدكتورة ليلى تكلا الكاتب محمد سلماوى الدكتور صبرى الشبراوى الدكتور مراد وهبه الدكتور مصطفى الفقى الدكتورة إيناس عبد الدايم الدكتورة رانيا المشاط الدكتور طارق شوقى الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد العنانى الدكتور أشرف صبحى (عضو لمنصبه : وزير الرياضة والشباب) الدكتور هشام عزمى (عضو لمنصبه : ممثل لوزارة التخطيط) الدكتور علاء عبد الهادى الأستاذة الدكتورة صفية القباني الأستاذ مسعد فوده الأستاذ هانى شاكر الدكتور أشرف زكي الأستاذ الدكتور هيثم الحاج على الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى الدكتور أحمد عواض الدكتور مجدى صابر الأستاذ خالد جلال الدكتورة هبة يوسف الدكتور خالد سرور الدكتورة سعاد شوقي الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف الأستاذ ياسر صادق الدكتور عادل عبده إسماعيل مختار المهندس محمد أبو سعدة الدكتور مجدى حجازى الدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن هلالى الدكتور فتحى محمد أحمد أبو عيانة السفيرة مشيرة محمود خطاب الدكتور نبيل عبد الفتاح محمد حسن الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطى الدكتورة نبال منيب الدكتور مصطفى الرزاز الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب الدكتورة علا عادل