شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صيدلية مخالفة خلال حملة للتفتيش على الصيدليات بسفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمدينة سفاجا الثلاثاء، حملة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لضبط سوق الدواء والتأكد من جودة وصلاحية الأدوية ومطابقتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن لجنة مُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإنتاج والتعاون وإدارة تراخيص المحلات وإدارة النظافة وإدارة البيئة وإدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية ومفتش الإدارة الصحية بسفاجا ومفتش إدارة التموين بسفاجا، قامت بالمرور على الصيدليات والتفتيش على على المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن الحملة نجحت في إغلاق صيدلة لعدم وجود دكتور صيدلي متخصص وتم تحذير الصيدليات بعدم بيع أصناف مجهولة أو غير مصرح بتداولها وإلا سوف يتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويل المخالفة للجهات المختصة.

غلق صيدلية مخالفة خلال حملة للتفتيش على الصيدليات بسفاجا

غلق صيدلية مخالفة خلال حملة للتفتيش على الصيدليات بسفاجا

غلق صيدلية مخالفة خلال حملة للتفتيش على الصيدليات بسفاجا

غلق صيدلية مخالفة خلال حملة للتفتيش على الصيدليات بسفاجا

غلق صيدلية مخالفة خلال حملة للتفتيش على الصيدليات بسفاجا