شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ ٤٨١٩ معلمًا بعد ترقيتهم واجتيازهم اختبارات كادر المعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرارا رقم (١٦٥) بترقية أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين اجتازوا اختبارات كادر المعلم وحصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا كافة الشروط المطلوبة وعددهم ٤٨١٩ معلما.

كما تقرر صرف بدل الاعتماد المقرر قانونا للمعلمين الذين تقرر تعيينهم في الوظائف التي تم ترقيتهم إليها اعتبارا من أول الشهر التالي للتعيين متمنيا لهم دوام الرقي والتوفيق.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة إلى المعلمين الذين تم ترقيتهم مؤكدا بأنهم أصحاب رسالة سامية تجاه أبنائنا الطلاب فهم قيمة وقامة في العطاء وبذل الجهد من أجل أبنائنا الطلاب وحرصا على مستقبلهم.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور المعلم وأعضاء هيئة التعليم في تنشئة الأجيال والشباب القادر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتقدمه، مشيرا إلى أن الترقى الوظيفى دائما يكون دافعا للإمام للتفانى والإخلاص في العمل وبذل قصارى الجهود للنهوض بالمؤسسة التعليمية، متمنيا لأعضاء هيئة التعليم مزيدا من النجاح والتقدم.