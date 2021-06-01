شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد علي المتابعة اليومية لملفات التقنين والتصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على دفع العمل والمتابعة اليومية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، بنواب الوحدات المحلية المكلفين بملف التقنين والتصالح لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتلك الملفات، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، مدير عام إدارة أملاك الدولة، مدير منظومة التقنين الديوان العام. استعرض الموقف الحالي لملف تقنين أراضي الدولة من حيث (سداد رسوم الفحص، سداد رسوم المعاينة، ملفات تحت الدراسة، ملفات مرفوضة، عقود مسجلة وغير مسجلة، إجمالي عدد الطلبات، جملة المتحصلات ) فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة بذل أقصي جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهما من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوياته، كما شدد المحافظ على ضرورة إنجاز باقي الملفات المتأخرة وسرعة الانتهاء منها، على أن يتم عقد اجتماع خلال أسبوعين لتقييم مستوي أداء النواب المسئولين عن تلك الملفات بجميع الوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين.

كما أضاف المحافظ أنه سيتم زيادة عمل أيام اللجان المختصة بنطاق الوحدات المحلية، وذلك لإنجاز سير العمل، مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة عامة بديوان المحافظة تقوم بمراجعة كافة ملفات التقنين بجميع مراكز ومدن المحافظة وتسعيرها، ووجه نائب الوحدة المحلية لمركز السادات بسرعة إرسال كافة الملفات المتأخرة عن سداد رسم الفحص خلال أسبوع ليتم مراجعتها من خلال اللجنة العامة بالديوان العام لسرعة الانتهاء منها.