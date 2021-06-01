شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: نتوقع إطلاق عدة مشروعات تنموية كبرى قريبًا بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الثلاثاء، وجود أعمال ضخمة وبنية أساسية عملاقة ومشروعات تنموية كبيرة على أرض مدينة السلام في المستقبل.

وأضاف «فودة» -أثناء تفقده الدوري لمواقع العمل بتطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ-، أن ثقتنا في القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ليس لها حدود وأننا نتوقع إطلاق عدة مشروعات تنموية كبرى قريبًا بجنوب سيناء.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالأعمال الجارية بالطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ ونسب العمل المتصاعدة والمتمثلة في إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كوبري منهم 4 لوب، U.T دوران للخلف

رافق المحافظ في جولتة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ ااتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء عبدالفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام .