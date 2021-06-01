شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط جرار كسح يلقي المخلفات في شوارع مدينة الخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة برئاسة العميد خالد كشك رئيس المدينة، جرار كسح يقوم بتفريغ المياه الملوثة في الشوارع.

وقام طارق دبور مدير الاشغالات وفرحات الزيني وأشرف سعيد مسؤولي الاشغالات أثناء قيام الحملة بالمدنية بضبط الجرار وتم حجز الجرار بالحمله الميكانيكية وإتخاذ إلاجراءات القانونية ضد مالكه.

فيما استجاب «كشك» لشكوى اهالى قرية المنايل حول سقوط إحدى اشجار النخيل بطريق كفر حمزة – شبين القناطر على أسلاك الكهرباء الخاصة بالأعمدة الموجودة على الطريق وعلى الفور انتقلت معدات الوحدة المحليه وتم رفع النخله من على الطريق وكذا تم إصلاح سلك الكهرباء الخاص بالاعمدة لرفع كفاءة الغنارة وإصلاح الأعطال بحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز والمدينة وياسمين عبدالرحمن حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية المنايل.

ضبط جرار كسح يلقي المخلفات فى شوارع مدينة الخانكة

ضبط جرار كسح يلقي المخلفات فى شوارع مدينة الخانكة