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تعليم الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول بمسابقة «مصر في عيون أبنائها»

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق قطاع تعليم الوادي الجديد المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمسابقة الفنية «مصر في عيون أبنائها» مرحلة التربية الخاصة.

وأعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فوز الطالبة روان أحمد سليم، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة التعبير الفنى (مصر في عيون أبنائها)، وذلك بالتعاون مع توجيه التربية الفنية، مشيرا إلى امتنانه وتقديره لأسرة التربية الفنية وإدارة الخارجة التعليمية والتربية الخاصة والمدرسة ومشرفى العمل على مجهوداتهم المبذولة في سبيل الوصول لمراكز متميزة على مستوى الجمهورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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