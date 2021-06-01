شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الكتاب المقبل بلا فعاليات ثقافية أو فنية للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المعرض، بمقر الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على.

كان معرض الكتاب قد تم تأجيله وتغيير موعده السنوى الدائم بسبب جائحة كورونا، حيث كان يعقد في شهر يناير من كل عام، وأعلن مؤخرًا عن افتتاحه في موعده المحدد بعد التأجيل في الثلاثين من يونيو الجاري.

وعلمت المصري اليوم من مصدر موثوق أن المعرض سيقام بلا فعاليات مفتوحة للجمهور، سواء فنية أو ثقافية والتى دائما ما تقام على هامش المعرض.

وستدشن منصة إلكترونية تقام من خلالها الندوات واللقاءات الفكرية، منعًا لحدوث أي تجمعات قد تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا.

كان تغيير موعد المعرض قد أدى إلى خروجه من قائمة المعارض الدولية للكتاب، والتى تضم مواعيد انطلاق كل معارض الكتب في كل الدول، مثل معرض فرانكفورت الدولى للكتاب ومعرض أبوظبي الدولى للكتاب.