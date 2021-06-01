شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تبحث الاستعداد لتنظيم بطولتى الجامعات للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية انتظام ممارسة الرياضة، وتنظيم المسابقات في الجامعات لما لها من آثار إيجابية على الطلاب صحياً ونفسياً.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الاستعداد بطولتى العالم (الاسكواش 2022، وكرة اليد 2024)، وبناء عليه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة آخر استعدادات البطولتين برئاسة الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد.

وافق المجلس على المشاركة فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو 2021 في روسيا.

واعتمد المجلس خطة التعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية فى نشر الألعاب الترفيهية التي يُنظمها، ومنها: ألعاب الدومينو، وألعاب طاولة الزهر.

ووافق المجلس على قيام جامعة العريش بإقامة الدورة الرياضية لجامعات المحافظات الحدودية فى ألعاب (كرة القدم خماسى، تنس الطاولة) بمدينة العريش، وذلك بمشاركة جامعات أسوان، العريش، جنوب الوادى، مطروح، الوادى الجديد، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لإقامة البطولة.

كما وافق المجلس أيضاً على إقامة الدورة الرياضية الثانية للجامعات (أون لاين).

ووافق المجلس على إقامة المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والمقام خلال شهر نوفمبر 2021 تحت عنوان (متجهات التعايش الآمن للأنشطة الرياضية فى ظل المتغيرات العالمية)، وكذلك الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات وكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

ووافق المجلس أيضاً على إقامة دورات للغة الإنجليزية للعاملين بالاتحاد والمتطوعين والراغبين من الجامعات لإدارة الدورات الرياضية للتأهيل لبطولة العالم للاسكواش 2022، وبطولة العالم للجامعات لكرة اليد 2024.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور حازم أحمد الروبي مديراً للمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة.