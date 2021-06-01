شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان وزير العدل مع نظيره الأوكراني دينيس ماليوسكا اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الدولتين عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك في إطار توطيد العلاقات القضائية والقانونية بين جمهوريتي مصر العربية وأوكرانيا.

حضر مراسم التوقيع السفير أيمن مختار الجمال السفير فوق العادة ومفوض جمهورية مصر العربية بالعاصمة الأوكرانية كييف وايفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، ولفيف من أعضاء البعثتين الدبلوماسيتين بالدولتين، وأعضاء قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارتي العدل المصرية والأوكرانية.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساهم في إعادة التأهيل والاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، وإدماجهم داخل مجتمعهم.