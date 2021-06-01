شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين: استخراج 2600 روشتة علاج فى أبريل ومايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة الطبية بالمجلس القومي لرعاية

، بإستخراج 1355 روشتة علاج لصرفها من منافذ صيدليات الشركة المصرية للأدوية، المتعاقد معها المجلس، بالإضافة إلى استخراج 681 خطاب تحويل للكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس على مستوى الجمهورية، وذلك خلال شهر أبريل الماضى.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بقيام جميع الإدارات المختصة بتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام بالمستفيدين المقيدين بقواعد بيانات المجلس.

أسر الشهداء والمصابين

كما أكد بيان المجلس اليوم، أن الإدارة الطبية أصدرت خلال شهر مايو 1245 روشتة علاج و718 خطاب تحويل للمستشفيات المختلفة، وذلك في إطار تطوير وتحديث الخدمة الطبية المقدمة للمستفيدين بعد تعاقد المجلس مع 86 مستشفى ومركز طبي على مستوى الجمهورية.