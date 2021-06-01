شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه اليوم عن 14 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لطلب الهيئة القومية للأنفاق تشهد عدد من المناطق فى محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، قطع المياه من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 8 صباح غدا الأربعاء، بسبب طلب بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق " القومية " ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه من المقرر أن يتم توفير سيارات مياه لسد احتياجات أهالى المناطق المقرر قطع المياه عنها، مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة الانقطاع، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وتشهد المناطق التالية قطع المياه، وهى عزبة المفتى، المسابك، مدينة السادات، أرض الحداد، شارع الاعتماد، ، من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل، العروبة ومتفرعاتها ، امتداد المعهد الدينى ، امتداد سيدى عبدالعزيز، ما بين العروبة والدائرى نزلة القومية، منطقة مسجد الخولى، داير الناحية، منطقة متولى الشعراوى، شارع القومية العربية.



