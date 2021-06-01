شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توقع عقودا جديدة مع شركات نظافة لخدمة 4 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بالاهتمام برفع مستوى كفاءة النظافة فى كافة مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أن العقود التى تم توقيعها مؤخرًا مع شركتين لنظافة المنطقتين الشرقية والغربية تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير والاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكنى ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية و الشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.

وأكد المحافظ، أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حى من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتاً إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة .