شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية: الخط الساخن تعامل مع 13 ألف شكوى فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وثمّن مجاهد الدور الذى يقوم به الخط الساخن من خلال جهوده في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، والمساهمة فى حل الكثير منها، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة بهدف خدمة المواطنين محل تقدير واسع

وأشار مجاهد إلى أن الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استقبل على مدار 24 ساعة، خلال تلك الفترة 6975 شكوى تخص المياه "ضعف، إنقطاع، تسريب، محابس"، بالإضافة إلى 5436 شكوى تخص الصرف الصحى "طفوحات، تسريبات" 233 شكوى تخص جودة المياه و20 شكوى فى مجال المشروعات و336 شكوى تخص أنظمة المحاسبة والدفع؛ موكداً أنه يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونجاح التعامل مع هذه الشكاوى بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء.

‏‎وشدد رئيس الشركة على استمرار جهود القائمين على المنظومة بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لزيادة الثقة بين المواطن والشركة.