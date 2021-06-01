شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من الرئيس السيسي.. وزراء من السلطة الفلسطينية يبحثون في القاهرة الأسبوع المقبل إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصل وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة إعمار غزة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لترتيب البيت الفلسطينى الداخلى والدعوة لعقد اجتماع للفصائل في مصر الأسبوع القادم.

وتتوجه وفود فلسطين المختلفة إلى القاهرة الأسبوع القادم لبدء الحوار الوطنى والتمهيد لاجتماع الأمناء العاميين للفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الإستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وتم الاتفاق بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، على عقد مجموعه من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطينى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواء عباس كامل في رام الله منذ يومين والذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول، وأن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين اسرائيل وفلسطين.