شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 241 رحلة جوية لنقل أكثر من 26 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، 214 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها حوالى 23 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار، فمن المنتظر أن يغادر المطار 122 رحلة جوية تقل على متنها 12426 راكب إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت هانزو أربيل ميلانو طشقند إنجمينا موسكو كييف سانت بطرسبرج مسقط لاجوس أبوجا بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 119 رحلة على متنها 14025 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول ميلانو كييف أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره عبر المسافرين.