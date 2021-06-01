"التعليم" تتابع الوضع النهائي لامتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء لجان دبلوم الصم وضعاف السمع، للوقوف على الوضع النهائي للامتحانات، استعدادا لبدء الامتحانات العملية يوم 5 يونيو الجاري، على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19 من الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1038 طالبا من الصم وضعاف السمع، داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.

وشددت على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية وتنفيذ كافة القواعد المنظمة للامتحانات، متمنية لطلابها الصحة والسلامة.