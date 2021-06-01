ما الفئات التي لا ينصح بإعطائها لقاح سينوفارم الصيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت منظمة الصحة العالمية، توصيات مؤقتة لاستخدام لقاح كورونا الذي طوّرته شركة سينوفارم الصينية، والذي تستخدمه مصر حالياً في تطعيم المواطنين.

وقالت المنظمة في توصياتها، إنه ينبغي ألا يُعطى اللقاح للأفراد الذين سبق أن ظهر لديهم فرط حساسية لأي مكوّن من مكونات اللقاح.

وشددت المنظمة على أن أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن 38.5 درجة مئوية يجب أن يؤجل التطعيم حتى تزول الحمى.

وأوضحت أنه يمكن إعطاء اللقاح للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بكوفيد-19 من قبل.

وتُظهِر البيانات المتاحة، في غضون 6 أشهر بعد الإصابة الطبيعية الأولية، أن تجدُّد العدوى المصحوبة بأعراض أمر غير شائع.

وبالنظر إلى محدودية إمدادات اللقاحات، فإن الأشخاص الذين تأكدت إصاباتهم بفيروس كورونا في الأشهر الستة السابقة قد يختارون بالتالي تأخير التطعيم حتى قرب نهاية هذه الفترة.

وفي المجتمعات التي تنتشر فيها سلالات متحوّرة تثير مخاوف مع وجود بَيِّنات بحدوث انسحاب مناعي، قد يكون من المستحسن التبكير بالتحصين بعد العدوى.