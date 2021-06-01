شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية : الخط الساخن تعامل مع ١٣ألف شكوى في ٦ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تلقي ورصد واستجابة الخط الساخن لشكاوى المواطنين، خلال النصف الاول من عام 2021.

وأثنى «مجاهد» على الدور الذي يقوم به الخط الساخن من خلال جهوده في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، والمساهمة في حل الكثير منها، مؤكدا أن هذه الجهود المبذولة بهدف خدمة المواطنين محل تقدير واسع.

وأشار إلى ان الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استقبل على مدار 24ساعة، خلال تلك الفترة ٦٩٧٥ شكوى تخص المياه «ضعف، إنقطاع، تسريب، محابس»، بالإضافة إلى ٥٤٣٦ شكوى تخص الصرف الصحى «طفوحات، تسريبات» ٢٣٣ شكوى تخص جودة المياه و٢٠شكوى في مجال المشروعات و٣٣٦ شكوى تخص أنظمة المحاسبة والدفع؛ موكداً انه يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ،ونجاح التعامل مع هذه الشكاوى بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء.

‎وشدد على استمرار جهود القائمين على المنظومة بدور مهم للتنسيق بشأن حل مشكلات المواطنين في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لزيادة الثقة بين المواطن والشركة.