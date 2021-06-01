شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (5) سفن وتم تداول (4500) طن بضائع و(252) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(150) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (2500) طن بضائع و(102) شاحنة بضائع.

وشهد ميناء سفاجا ، أمس، مغادرة السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس. كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للعبارة سينا.