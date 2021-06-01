شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة يستمر لمدة أسبوع.. والعظمى بالقاهرة ستصل 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير لانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء الشمالية، حيث تسجل القاهرة 35 درجة، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة، كما تنشط الرياح لتعطى شعور أفضل بدرجة الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض فى درجات الحرارة يستمر لمدة أسبوع قادم بسبب تقدم مرتفع العروض الوسطي لتقترب درجة الحرارة علي القاهرة من 30 درجة، ويستمر نشاط الرياح خلال الفترة ليزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 24 درجة.









