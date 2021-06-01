شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدا إحلالا وتجديدا و5 مساجد صيانة وترميما الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 14 مسجدًا إحلالاً وتجديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1456 مسجدًا، منها 1346 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و110 مسجدًا صيانةً وترميمًا.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:





مديرية أوقاف أسيوط1. العلى القدير – أبو كريم - ديروط

2. التوحيد – دير القصير- القوصية شرق

3. الرحمن – أسيوط الجديدة – الفتح قبلى





مديرية أوقاف كفر الشيخ4. السلاهيب – الحامول

5. الإخلاص – العلوى - فوه

6. القزاز القبلى – قرية القزاز - دسوق





مديرية أوقاف بنى سويف7. أولاد عبد الشافى – الجمهود - الفشن

8. عويس جاد المولى – بهبشين -ناصر

9. التقوى- أبو شهبة - إهناسيا





مديرية أوقاف البحيرة10. النصر عوايد ضيف – كفر الدوار

11. الشعيرة الغربى – إيتاى البارود

12. أبو عامر – قرية طيبة - الدلنجات





مديرية أوقاف قنا13. عمر بن الخطاب – قرية بركة – نجع حمادى





مديرية أوقاف أسوان14. العتيق بكرم الديب - اقليت

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الدقهلية15. الكبير – كفر الشناوى – مركز شربين

16. التوحيد بالألف الحصص – مركز شربين

17. القصبى - بنشا – مركز نبروه





مديرية أوقاف قنا18. مسجد الميناء النهرى – التابع للمرسى السياحى توسعة وصيانة

19. الإيمان – نجع عواد – الكراتية- قوص