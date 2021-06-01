شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لطريق الواحات الحالى لمسافة 2.8 كيلو لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم غلق كلى لطريق الواحات الحالى لمسافة ما يقرب من 2.8 كيلو متر لمدة 30 يومًا، بدءًا من من اليوم وحتى الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى المشرف على أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم تحديدا المرحلة الثالثة من المشروع بطول " 25 " كم ابتداء" من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق الواحات البحرية والتى تشمل " استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى و إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى " .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى بيان اليوم أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بعمل تحويلة مرورية على النحو التالى:

- المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يسارا عند الكيلو " 122 " اتجاه طريق جديد مستحدث موازى للطريق الحالى واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من " 3 " كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلى .

- المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يمينًا عند الكيلو " 119 " اتجاه طريق جديد متحدث موازى للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من ( 3 ) كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية، ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .