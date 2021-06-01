شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتعيين رئيسين لمدينتي القرين وصان الحجر القبلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الثلاثاء، القرار رقم 3251 لسنة 2021 بتكليف كل من إيهاب محمد محمد حسين خاطر القائم بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القرين، وتكليف عبدالرازق مصطفى على، نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولإعادة تنظيم العمل وتحسين مستوى الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.