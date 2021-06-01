شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عيد الأضحي ووقفة عرفات.. تعرف علي الإجازات الرسمية في النصف الثاني سنة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عيد الأضحى ووقفة عرفات وأيضا الإجازات الرسمية في النصف الثاني من عام 2021 تصدرت محركات البحث على مواقع الإنترنت وذلك بسبب ارتباط الأسر المصري خلال تلك الأجازات بممارسة عادات وتقاليد محددة.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء بنشر مواعيد عيد الأضحي ووقفة عرفات والإجازات الرسمية في النصف الثاني من سنة 2021، بعد إجازات عيد الفطر.

- يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وقفة عرفات.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو عيد الأضحى ولمدة 3 أيام.

- يوم الجمعة الموافق 23 يوليو إجازة عيد الثورة.

- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس رأس السنة الهجرية.

- يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 عيد حرب 6 أكتوبر.

- يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر عيد المولد النبوى، هو يوم الأجهزة الأخير من الأجازات الرسمية لسنة2021.

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