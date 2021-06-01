شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة «المشروعات المطورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الثلاثاء، الأفراد والمشرفين بشركة الأمن، التي ستتولى أعمال الحراسة والأمن والنظافة العامة لحديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي على مدار الـ24 ساعة بنوبتجيات ثابتة، وباقى المواقع التي ستشهد التطوير والتحديث تباعاً.

رافق المحافظ اللواء عصام الشربينى ممثل الشركة، وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعامل بكل حزم وحسم لمنع أي تجاوزات أو خروقات في منظومة التطوير والتجميل وهو الذي لا يتعارض مع حسن المعاملة والتوجيه والإرشاد للمواطنين والزائرين وخاصة خلال فترة التشغيل التجريبي لحين الافتتاح الرسمي لهذه المشروعات والتي ستضم أيضاً دورات المياه العمومية وجراجات انتظار السيارات والمحلات الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين الشركة والمحافظة للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال ربط آلية الحراسة والتأمين مع غرفة عمليات المحافظة ومنظومة المراقبة بالكاميرات لسرعة التدخل والتعامل مع الحالات الطارئة ليتم تطبيق ذلك مرحلياً في باقي المواقع المستهدف تطويرها مثل الميادين والحدائق لتأمينها بشكل كامل في ظل مضاعفة أعداد أفراد الأمن والمشرفين مرحلياً وطبقاً للاحتياج الفعلي.