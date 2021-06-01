شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تشارك فى تصفيات أوائل الطلاب بمشاركة 10 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الثلاثاء، مشاركة قطاع تعليم المحافظة بتصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوى للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ القطاع الثانى والتى انطلقت اليوم بمشاركة محافظات الإسكندرية، والغربية، والبحيرة، والمنوفية، والسويس، والجيزة، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، قنا.

وقال «حسن» في تصريحات صحفية، إن مدرسة الكفاح الثانوية المشتركة بإدارة الفرافرة التعليمية، تمثل المحافظة بالتصفيات ويتكون الفريق المتسابق من ستة طلاب بواقع ٢ طالب لكل شعبة علمى علوم، علمى رياضة، المجموعة الأدبية.

وأوضح أن مواد التسابق تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق إلى جانب سؤال خاص بالإتحادات الطلابية.