شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سير أول أيام امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي - الشهادة الإعدادية - وذلك في مادة الجبر والإحصاء.

وأطلع المحافظ، خلال جولته على عدد من المدارس، على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على تكثيف حملات التطهير داخل كافة المدارس التي تشهد امتحانات الشهادة الإعدادية قبل وبعد الامتحانات، حرصًا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وتوفير مواد التعقيم وأدوات النظافة الشخصية داخل المدارس، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية.

وناشد المواطنين بضرورة دعم جهود الأجهزة التنفيذية ومنع التزاحم على المدارس، والوعي بأهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.

ويبلغ إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد 11 ألف و852 طالب، موزعين على 65 لجنة موزعة على 5 إدارات تعليمية.