شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يًكرّم 15 من أسر شهداء الجيش والشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت محافظة القليوبية، الثلاثاء، حفلًا لتكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطه ومصابى العمليات الحربية أقيم الحفل مع إتخاذ كافة إلاجراءات الاحترازية بحضور اللواءان فخر العربى مدير امن القليوبية وباسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف ونائبى المحافظ وسكرتيرى العموم وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذيه بالمحافظة واسر الشهداء

وفى كلمته أكد محافظ القليوبية أن القيادات الشعبية والتنفيذيه تحتفل بيوم الوفاء للشهداء الابرار الذين ضربوا اروع المثل في الحفاظ على الارض مؤكدا ان الشهداء سطروا اروع قصص الفداء والتضحية لانهم لم يتوانوا لحظه في تقديم حياتهم فداءا للوطن فكانوا اوفياء لتراب هذا البلد

أكد المحافظ ان هؤلاء الابطال والشهداء ستظل ذكراهم خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية مشيرا إلى وقوف الشعب المصري خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد

وتتضمن الحفل عرض فيلم قصير بعنوان «حلم الشهيد» من انتاج الشؤن المعنوية للقوات المسلحة وقصيدة شعرية عن الشهيد قدمها احد الطلاب وفى نهاية الحفل قام المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم 15 من اسر الشهداء للقوات المسلحة والشرطه ومصابى العمليات الحربية.

حفل تكريم اسر الشهداء فى القليوبية

حفل تكريم اسر الشهداء فى القليوبية

حفل تكريم اسر الشهداء فى القليوبية

حفل تكريم اسر الشهداء فى القليوبية