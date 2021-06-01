شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط أكثر من 11 طن تقاوى في محطة غربلة غير مرخصة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الثلاثاء، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بتحقيق الانضباط في أسواق تداول التقاوي وحفظ حق المزارع المصرى في حصوله على تقاوى معتمدة عالية الإنتاج وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

قال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه استمرارًا لتكثيف حملات الرقابة على جميع محافظات مصر لضبط أسواق تداول التقاوي والتي يجب أن تكون في القنوات الشرعية التي حددها القانون وحفظ حق الدولة وتحقيق هدف الوزارة في وصول تقاوي منتقاة ومعتمدة للمزارعين.

وأضاف «عضام» أنه تم تشكيل لجنة للمرور على منافذ الإتجار الخاصة بمحافظتي الغربية والمنوفية في الفترة من 27/5 وحتى 30/5/2021 أسفرت الحملات عن ضبط محطة غربلة تقاوى بدون ترخيص لغش وتقليد عبوات التقاوي غير مفحوصة مجهزة ومعدة للبيع.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أنه تم ضبط عدد ١٢٢٣ عبوة تقاوي ما بين عبوات مقلدة وشكائر تقاوي ذرة فرط وتقاوي خضار محلي غير مفحوص (الوزن الاجمالي للمضبوطات ١١طنا و٣٧٥كجم) غير معتمدة ولم يجر عليها تفتيش حقلي والمخالفين غير مرخص لهم بالإنتاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارٍ استكمال اعمال اللجنة على مستوى الجمهورية.